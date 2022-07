Météo : Le soleil domine ce vendredi

Situation générale Alizé de Sud-Est modéré se renforçant dans une masse d'air plutôt sèche.

Prévisions pour le vendredi 01 juillet Au lever du jour, si des grisailles accrochent les flancs Sud et Est du volcan se contentant d'apporter quelques faibles précipitations, la majorité du département profite d'un réveil frais mais ensoleillé, malgré le transit de quelques nuages bloqués sous l'inversion. Peu d'évolution au cours de la matinée avec un soleil prédominant, exception faite des pentes du Piton de la Fournaise. L'après-midi, si des nuages viennent fleurir les hauts, c'est toujours l'impression de beau temps qui l'emporte. Les sommets, Piton des Neiges, Piton-Maïdo et le volcan, bénéficient d'un ciel dégagé. Il en est de même sur les zones littorales bien ventilées.



Le vent d'Est à Sud-Est modéré se renforce en journée avec des rafales de 50 à 60 km/h sur Sainte-Marie, Saint Pierre ou L'Étang-Salé puis sur les plages l'après-midi. Il devient assez fort en soirée et au cours de la nuit suivante, notamment en montagne, pour dépasser localement 70 km/h. Les brises prédominent vers Saint-Paul et la Possession.



Au meilleur de la journée, les thermomètres affichent 23 à 26°C sur le littoral, 18 à 20°C dans les cirques, 13 à 16°C au Maïdo ou au volcan.



La mer reste forte dans l'Ouest et le Sud. La houle de Sud-Sud-Ouest, voisine de 2 mètres 50 en début de journée continue de s'amortir pour atteindre 2 mètres en fin de journée. Toutefois, un nouveau train de houle de Sud-Sud-Ouest de moins grande ampleur est prévu pour la nuit suivante. De Sainte-Rose à Saint-Denis, la mer est agitée accompagnée d'une petite houle d'alizé.