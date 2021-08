Météo Météo : Le soleil domine ce vendredi

Le temps s'annonce stable et sec ce vendredi. Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Vendredi 20 Août 2021 à 06:16

Toujours un temps sec avant l'arrivée d'un peu de pluie dimanche matin dans le sud.



Le temps est stable et sec, l'alizé continue de ralentir. On démarre la journée sous le soleil partout même dans l'est. Les nuages s'attaquent ensuite doucement mais surement aux remparts des Plaines et des Hauts de l'Ouest.



Cet après-midi, le temps reste agréable, souvent ensoleillé en bord de mer, la couverture nuageuse des Hauts déborde vers la côte nord masquant petit à petit le soleil sur la région de Saint-Denis et Sainte-Marie. Les Cirques et les sommets profitent d'une très belle journée avec une inversion autour des 2 000 mètres.



Le vent de Nord-Est souffle jusqu'à 50 km/h à la Possession, mer agitée sans houle significative.



Températures fraîches ce matin, mais douces cet après-midi.





