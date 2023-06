Météo : Le soleil domine ce mardi

La journée s'annonce agréable. Elle commence partout sous un soleil radieux, les rares grisailles de la nuit sur le Sud-Est de l'île ayant déjà disparu. Ensuite, et même si les habituels nuages de pente se forment vers la fin de matinée dans les Hauts, le temps va rester sympathique. C'est notamment le cas sur les zones littorales, dans les Cirques et même en altitude au Maïdo et au Volcan. Petit bémol toutefois, il peut y avoir une averse isolée l'après-midi sur le quart Nord-Ouest.



Le soir, des entrées maritimes arrivent sur les côtes Sud et Sud-Est, annonciatrices d'une nuit de mardi à mercredi parfois pluvieuse du côté de Saint-Philippe et Sainte-Rose. L'alizé de Sud-Est fléchit encore, il donne quelques rafales désormais sous les 50 km/h vers Saint-Benoît et vers les Plages dans l'après-midi. La fraîcheur matinale présente dès les premières hauteurs au lever du jour va vite s'effacer.



Les températures maximales attendues sont conformes aux moyennes de saison, sans excès. A la faveur du bon ensoleillement, il fait souvent 26 à 28 degrés en bord de mer, 20 à 24 degrés dans les Cirques, une bonne quinzaine de degrés vers 2000 m d'altitude.

Enfin, la mer est globalement agitée, dominée par une houle d'alizé de 1.5 m sur l'Est et le Sud-Est.