Météo : Le soleil domine ce jeudi

Un temps clément, sec et lumineux perdurera une grande partie de la matinée. L'après-midi, soleil et chaleur resteront prépondérants. Publié le Jeudi 28 Octobre 2021

Le bulletin de Météo France Réunion :



Faible flux d'alizé associé à une atmosphère très peu humide avant l'établissement d'un flux de secteur Nord devenant plus vigoureux et plus humide en soirée.



A l'exception de quelques entrées maritimes matinales sur le littoral Nord et Nord-Est, cette matinée débute sous le soleil. Ce temps clément, sec et lumineux, perdure une grande partie de la matinée avant l'apparition de quelques bancs nuageux à mi-pentes qui n'atténuent pas la sensation de beau temps. Le soleil reste donc généreux et règne même sans partage au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob.



Cet après-midi, les modestes nuages présents sont inoffensifs, et soleil et chaleur restent prépondérants.



Le vent de secteur Nord souffle en rafales proches de 50 km/h de la Pointe-des-Aigrettes à la Pointe-au-Sel et de Sainte-Rose à Saint-Philippe. Ce vent se renforce vers la fin d'après-midi. Saint-Pierre reste sous l'emprise des brises.



La mer est peu agitée à agitée au vent et croisée sur le Sud Sauvage avec la présence d'une petite houle d'alizé et d'une petite houle australe qui s'amplifie.



Pour la soirée et la nuit suivante, une dégradation pluvieuse voire orageuse et venteuse est attendue.