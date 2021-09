A la Une . Météo : Le soleil domine ce jeudi

Le soleil bien ancré sur l'Ouest et le Sud se généralise à l'ensemble du département en ce début de matinée . L'après-midi, des nuages de pentes se forment puis s'étalent en direction des baies de la Possession et de Saint-Paul. L'Alizé est faible à modéré. Le bulletin complet de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 06:08

Alizé faible à modéré.



Les pluies intermittentes circulant sur le littoral Est ce matin s'estompent rapidement. Le soleil bien ancré sur l'Ouest et le Sud se généralise à l'ensemble du département en ce début de matinée. En montagne, il fait beau également. Ensuite, les nuages de pentes se forment puis s'étalent en direction des baies de la Possession et de Saint-Paul l'après-midi. Quant à la frange côtière Nord et Est, de belles périodes ensoleillées se poursuivent en seconde partie de journée.



Les températures sont toujours douces l'après-midi : 24 à 27°C sur le rivage, de 19 à 22°C dans les cirques, et 16 °C au Pas de Bellecombe-Jacob.



Le vent de secteur Est souffle jusqu'à 40 km/h en rafales vers Sainte-Marie et vers Saint-Joseph. La mer est agitée au sud de Champ Borne jusqu'à Terre-Sainte en passant par Sainte-Rose. La houle d'alizé repasse sous la barre des 2 mètres en journée.





