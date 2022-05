Météo : Le soleil domine ce dimanche

Quelques grisailles sont encore présentes dans le Sud-Est de l'île avec quelques gouttes possibles mais partout ailleurs, la matinée est bien ensoleillée. Au fil des heures, les nuages se forment le long des pentes mais n'altèrent en rien l'impression de beau temps. Les plus hauts sommets restent dégagés, l'inversion se situant entre 2000 et 2500 m.



L'après-midi, quelques averses sont attendues de nouveau dans le Sud-Est et quelques débordements nuageux s'opèrent en direction de la route en corniches. De belles éclaircies résistent sur les côtes soumises à l'alizé le plus marqué, notamment des plages de l'Ouest en descendant vers Saint-Joseph ainsi que sur les côtes Nord-Est entre Sainte-Marie et Sainte-Rose. Au plus fort de ce dimanche, les rafales atteignent 60 à 70 km/h de Saint-Joseph à la Pointe des Aigrettes et de Sainte-Rose à Sainte-Marie. SaintPaul et La Possession sont à l'abri de ce vent turbulent et restent soumises des brises.

Les températures maximales sont comprises entre 24 et 28°C sur le littoral, approchent 20°C à Cilaos et 14 à 16°C sont attendues au Maïdo ou au volcan.

La mer est forte au vent et au déferlement de la houle de Sud-Ouest voisine de 3 mètres en matinée avant de s'amortir lentement.