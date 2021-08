Météo : Le soleil au rendez-vous pour la rentrée

La petite offensive hivernale de dimanche se poursuit en ce début de semaine. La fraîcheur est donc sensible avant le lever du jour, la petite laine n'est pas superflue surtout pour les habitants des Hauts. Heureusement le soleil a la bonne idée de se montrer à son aise à peu près partout, le coin sud-est de Saint-Joseph à Sainte-Rose étant toujours un peu moins bien loti en période d'alizé de Sud-Est. Dans la journée, le temps évolue peu par rapport à dimanche, les bordures côtières baignent souvent au soleil grâce à un alizé en pleine forme. En montagne on compose avec quelques nuages, notamment sur les pentes de Saint-Denis à Saint-Leu, qui sont le plus souvent abritées du vent. Les sommets et les Cirques profitent généralement du beau temps.



L'état de la mer ne s'améliore pas beaucoup, les vagues moyennes sont encore supérieures à 2 mètres 50 dans l'ouest et le sud, il faudra attendre la nuit suivante pour retrouver des conditions plus favorables pour les sorties en mer.



En ce qui concerne le vent, il reste manifestement le maître des lieux sur la côte ouest avec des rafales approchant encore les 70 km/h, il faudra attendre mardi pour que cette zone balnéaire retrouve son calme.





Horaires des marées (et hauteur en mètres) à La Pointe des Galets le lundi 16/08/21 :



Marée(s) basse(s) : 01:15 heures loc. (0.37m) et 13:17 heures loc. (0.44m)



Marée(s) haute(s) : 07:36 heures loc. (0.63m) et 20:02 heures loc. (0.68m)



Horaires des marées (et hauteur en mètres) à Saint-Pierre le lundi 16/08/21 :



Marée(s) basse(s) : 11:14 heures loc. (0.38m) et --:-- heures loc. (--:--m)



Marée(s) haute(s) : 05:29 heures loc. (0.5m) et 17:45 heures loc. (0.56m)