Météo : Le soleil au rendez-vous ce mercredi

C'est une journée agréable qui nous attend avec un soleil bien présent dès le début de la matinée sur la majorité du département. Au fil des heures, les habituels nuages de pente s'installent sur le relief, notamment les hauteurs de l'Ouest et la région du volcan. Peu d'évolution à attendre cet après-midi avec des éclaircies qui restent d'un bon niveau sur l'île. Une dégradation est néanmoins attendue par l'Est en fin de journée et la nuit suivante avec le retour de la pluie.



Un vent d'Est vigoureux souffle sur les côtes exposées du Nord et du Sud. On attend des rafales entre 50 et 60 km/h de Saint-Denis à Champ Borne et des pointes pouvant dépasser les 70 km/h dans le Sud entre la Pointe au Sel et Saint-Joseph.



Les températures affichent 23 à 27°C sur le front de mer, 18 à 20°C dans les cirques et 12 à 14°C respectivement au Piton-Maïdo et au Pas-de Bellecombe-Jacob.



La mer est agitée à forte au vent avec toujours la présence d'une houle d'Est comprise entre 2 mètres et 2 mètres 50 le long du Sud sauvage.