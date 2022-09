A la Une . Météo : Le soleil au rendez-vous ce jeudi

En raison d'un mouvement de grève pour la défense du service public et son financement pérenne, le bulletin de Météo France Réunion n'a pas été réactualisé ce matin. Voici les prévisions délivrées mercredi pour cette journée de jeudi : Par N.P - Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 à 06:06

Les nuages se font discrets le matin avec un soleil dominant sur la majorité de l'île. Les températures fraîches de la nuit sur les pentes à mi-hauteurs sur la Plaine des Cafres et la Plaine des Chicots, par exemple, se font vite oublier.



Dans les hauts comme dans les bas, les températures sont de saison voire un peu à la hausse sur le littoral, en particulier sur le littoral est. L'après-midi, les nuages d'évolutions diurnes ont une préférence pour l'ouest de l'île. Rapidement, ils s'étalent en mer sur la baie de la Possession et la baie de Saint-Paul, ailleurs le ciel est peu nuageux.



Les températures s'échelonnent entre 26 à 28 degrés sur le littoral, et atteignent allègrement les 17 °c au Volcan et au Maido.



Le vent tourne de secteur Sud-Sud-Est souffle en rafales avec des pointes voisines de 50 km/h sur les plages de l'ouest et le littoral Est.



La mer est agitée avec une houle d'alizés voisine de 1 mètre 50.