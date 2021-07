A la Une . Météo : Le retour de la pluie

Le soleil de lundi a laissé place aux nuages et à la pluie sur l'ensemble de l'île. Les températures, elles, atteignent péniblement les 22°C en bord de mer. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 27 Juillet 2021 à 06:17

Retour à un temps plus humide.



On est loin de l'ambiance agréable de la journée de lundi. Les nuages qui sont arrivés dans le sud et l'Est la nuit dernière vont aussi s'installer sur le massif du Volcan et donner un temps humide et frais dans la région pour la journée. Ailleurs, les pales éclaircies du matin vont progressivement laisser la place aux nuages de pente un peu partout dans les Hauts, ils seront même plutôt consistants sur les montagnes et pourraient laisser échapper quelques averses.



Dans ce contexte, les températures maximales sont révisées à la baisse et arrivent péniblement à 22 / 24°C en bordure de mer.



L'alizé est modéré sur le nord-est et le sud-ouest.



La mer est agitée au vent et particulièrement le long du littoral sud. La houle australe est sur le déclin et déferle en journée sous les deux mètres.



https://lesite.weza.fr/index.php/2020/02/24/telechargez-weza-sur-ios-et-android/ Téléchargez Weza sur iOS et Android





Publicité Publicité