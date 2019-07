Météo: Le record de température minimale de chaleur battu à la station de Grand-Coude

Encore un record de température battu à La Réunion. Cette fois-ci, c'est sur les hauteurs de Saint-Joseph, que les spécialistes de Météo-France ont relevé hier et aujourd'hui la température minimale la plus chaude jamais observée à la station de Grand-Coude avec 15,2°C.



"Avec une température minimale enregistrée de 15.2°C, le record de douceur nocturne pour un mois de juillet a été battu, le précèdent record, 15.1°C datant de 2002", écrit Météo-France sur sa page Facebook. Cette poussée de chaleur, combinée au temps couvert et pluvieux a "limité le refroidissement nocturne", poursuit l'institut météorologique.



Météo-France prévoit un retour progressif à des températures plus proches des normales saisonnières à compter de vendredi.