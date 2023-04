La grande Une Météo : Le premier front froid de l'année traverse La Réunion ce mardi

Un front pluvio-orageux a abordé les Mascareignes lundi soir et remonte sur La Réunion ce mardi. Il va traverser le département et apporter une dégradation généralisée du temps de mardi matin jusqu'en milieu d'après-midi avec de la pluie et des orages. Par La rédaction - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 07:58

Le premier "véritable" front froid de La Réunion aborde aujourd'hui notre île, annonce Météo France. Les conditions météorologiques devraient se dégrader aujourd'hui. La température devrait baisser dans les jours qui suivent avant de revenir aux moyennes de saison en milieu et fin de semaine.

Téléchargez Weza sur iOS et Android