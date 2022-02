Actu Ile de La Réunion Météo : Le point sur la situation à 8h

Météo France a émis plusieurs bulletins pour faire le point sur la situation. Si la vigilance fortes pluies/orages vient de prendre fin, les vigilances vents forts et vagues submersions sont toujours en cours.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 07:43

Bulletin de vigilance fortes pluies/orages :



L'amélioration est en cours avec un retour à la normale. Les pluies s'estompent progressivement dans les Hauts comme les Bas, même si quelques averses persistent dans le région du Volcan et sur le littoral Nord-Ouest. Sur cet épisode, il a été relevé en 48h : 520 m/m à Commerson, 347 m/m à Cilaos, 328 m/m à Aurère.



Ce bulletin est le dernier pour cet épisode pluvieux et la vigilance sera levée à 8h00 locales.



Bulletin de vigilance vents forts :



Le cyclone Tropical Emnati s'éloigne et se prépare à atterrir sur Madagascar en fin de journée. Le vent reste soutenu dans les Hauts, sur l'ensemble des zones, avec des pointes prévues entre 100 à 120 km/h. Sur le littoral Sud et Sud-Ouest, il est attendu également en journée des pointes entre 90 et 100 km/h. Le flux de Nord-Est à Est reste donc soutenu et réclame un suivi du paramètre vent.



Les rafales de vent maximales observées sur les dernières 24h sont de 206 km/h au Maido, 130 km/h à Cilaos, 125 km/h à Petite-France et 140 km/h à la Plaine-des-Cafres.



Ce bulletin sera réactualisé ce Mardi 21 février vers 12 h locales.



Bulletin de vigilance vagues-submersion :



La houle cyclonique de secteur Nord-Ouest continue de déferler sur les zones Nord-Ouest, Nord et Nord-Est. Elle s'amortit lentement mais reste supérieure à 4 mètres. Une baisse significative de la houle ne sera effective qu'en fin de journée.

Les zones Nord-Ouest, Nord et Nord-Est sont en Vigilance.



Ce Bulletin sera réactualisé ce Mardi 21 février vers 17 h locales.



