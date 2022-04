A la Une . Météo : Le mauvais temps appelé à durer sur une grande partie de l’île

La pluie a décidé de passer son week-end sur l’île accompagnée de la grisaille. Seules les régions ouest et sud-ouest vont connaître quelques accalmies. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 2 Avril 2022 à 11:31

Au cas où vous ne l’auriez pas encore remarqué : il pleut. La Réunion est placée sous vigilance fortes pluies / orages sur les régions Nord, Est et Sud-Est. Cette nuit, il est tombé 195 mm à Sainte-Marie et 203 mm au Pas de Bellecombe-Jacob.



Les cumuls d'eau attendus sur cette journée sont donc encore conséquents sur ces régions et notamment autour du volcan. Ils peuvent provoquer des débordements de cours d'eau et engendrer des problèmes de circulation. La route du littoral a été basculée.



C’est notamment le cas à la Plaine-des-Palmistes où certaines ravines sont en crues. Au total, 4 rivières sont placées en vigilance crue (rivière Saint-Jean, rivière des Roches, rivière Saint-Denis, rivière des Marsouins).



L’Ouest de l’île est plus épargné, mais le temps n'en demeure pas moins maussade, humide et bien triste. Les températures vont rester fraîches et en dessous des 30° sur le littoral.



Le temps ne va que peu s’améliorer demain où la grisaille et la pluie vont perdurer. Lundi sera une journée de transition, marquée par des averses dans certains secteurs.



