A la Une . Météo : Le lundi au soleil

C'est un lundi ensoleillée sur tout le département même si le vent sera le phénomène marquant de cette première journée de la semaine. les températures restent de saison. En revanche, mardi s'annonce maussade pendant que le cyclone Dingani s'affaiblit et s'éloigne. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 13 Février 2023 à 06:07

Le phénomène marquant du jour c'est un net renforcement de l'alizé. Petite brise de Sud-Est en début de matinée puis accélération progressive en cours de journée pour atteindre ou dépasser les 60 km/h entre Sainte-Rose et Saint-Denis, et de Saint-Joseph à l'Ermitage annonce Météo France Réunion.



Côté ciel, la matinée s'annonce lumineuse avec de larges périodes ensoleillées. Les nuages se faisant discrets. Il faut attendre l'après-midi pour voir une couche nuageuse un peu plus compacte sur les régions Nord et Ouest, avec localement quelques averses sur les hauteurs principalement. La mer devient agitée aux endroits ventés, peu agitée sur la région du Port.



Quant au cyclone tropical Dingani, il se situe à environ 1100 km à l'est de Rodrigues et poursuit sa route vers le sud-ouest. Il s'est encore légèrement renforcé depuis dimanche soir et se situe probablement à son pic d'intensité.

Cependant, dès aujourd'hui, Dingani devrait amorcer une phase d'affaiblissement durable. En milieu de semaine, il devrait commencer à perdre ses caractéristiques purement tropicales avant de s'éloigner vers des latitudes plus tempérées en fin de semaine. Ce système ne menace aucune terre habitée.