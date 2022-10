A la Une . Météo : Le ciel partagé entre soleil et nuages

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Mardi 25 Octobre 2022 à 06:08

Au lever du jour, on retrouve quelques nuages sur la façade Est, du côté de Salazie vers la Plaine de Palmistes ainsi que sur les pentes Est du Volcan, mais rien de très menaçant. Hormis quelques gouttes possibles au lever du jour le long du littoral, le temps reste sec.

Sur la façade Ouest, dans Cilaos et Mafate, le ciel se montre clément.



Vers la mi-journée, l’intérieur de l’île se retrouve sous les nuages. Ces derniers ont tendance à déborder en direction de l'océan entre Saint-Gilles et Saint-Denis avec quelques averses le long des pentes, principalement les pentes de l'Ouest.



Le littoral sud-ouest et sud profitent de belles éclaircies.



Sur le sommet du volcan, le ciel devient hésitant, éclaircies et passages nuageux se partagent le ciel (inversion oscillant entre 2200 et 2500 mètres ). En seconde partie d'après-midi, une amélioration se dessine avec le retour d'éclaircies plus franches et plus durables, sur le volcan, vers la Plaine des Cafres, ainsi que dans les cirques.



Les températures sont stationnaires (27 à 28°C au rivage).



Le vent reste faible sauf sur la région du Port et de la Possession où le vent de secteur Nord-Est est modéré avec des rafales voisines de 50 km/h.



La mer est agitée avec une houle de secteur sud-ouest s'amplifiant entre 1 mètre 50 et 2 mètres.