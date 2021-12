Météo : Le beau temps prédomine

Les alizés de secteur Sud-Est sont de retour.



Vent de Sud-Est modéré.



Au lever du jour, le soleil s'impose sans difficulté sur l'Ouest et dans l'intérieur de l'ile ; mais approximativement, de Saint-Louis à Sainte-Marie en passant par Saint-Philippe, poussés par un vent de Sud-Est, des nuages viennent s'échouer le long des côtes. Deux ou trois gouttes sont possibles, mais cela ne dure pas, les éclaircies reprennent la main dans la matinée.



En milieu de matinée, tandis que les cumulus commencent à apparaître sur les versants montagneux, les éclaircies deviennent plus discrètes sur les Plaines.



L'après-midi, ce sont les hauts de La Saline à Saint-Denis en passant par Bois-de-Nèfles Saint-Paul qui se retrouvent sous la grisaille.

Les cœurs des cirques et les franges côtières de l'Est gardent de belles éclaircies. Les principaux pitons restent au soleil.

La couverture nuageuse s'étale vers le bord de mer sur les régions du Nord-Ouest.



Le vent de Sud-Est est modéré, avec des rafales de 55 à 65km/h de Saint-Pierre à La Pointe-des-Aigrettes et de Piton Sainte-Rose à Sainte-Marie.



La mer est peu agitée à agitée au vent.