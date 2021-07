A la Une . Météo : Le beau temps prédomine

Le soleil s'invite dans une grande majorité de l'île ce matin. Au fil de la journée, quelques grisailles apparaissent sur les pentes du littoral. Côté températures, elles varient entre 12°C à 14°C au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 à 05:55



Le beau temps s'installe au lever du jour sur l'Ouest. Plus à l'Est, les éclaircies prennent le relais d'un début de journée, parfois nuageux avec quelques averses en hauteur. L'après-midi, l'impression de beau temps est prédominante sur le littoral, même si la grisaille s'invite sur les premières pentes. Les périodes ensoleillées se maintiennent au coeur des cirques.



Peu d'évolution des températures maximales au caractère hivernal: elles varient de 23 à 27°C sur le littoral, environ 20°C dans les cirques, et 12°C à 14°C au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob.



Le vent, toujours vigoureux, baisse tout de même d'un cran. Vers Saint-Joseph et Saint-Pierre, les rafales sont voisines de 65 km/h. Elles sont d'une moindre intensité sur la côte Nord, sur les crêtes exposées et dans les plaines en atteignant tout de même 50/ 55 km/h. Les plages de l'Ouest comme la Baie de Saint-Paul restent sous la prédominance des brises.



La mer est peu agitée à agitée sur la côte Ouest et Nord-Ouest, mais forte au vent et au déferlement d'une houle d'alizé de l'ordre de 2m50 à 3 mètres qui s'amortit graduellement.