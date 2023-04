Météo : La semaine débute avec le soleil mais très vite les averses s'en mêlent

Peu d'évolution par rapport à la veille.

Cette nouvelle semaine débute sous le soleil avec tout au plus quelques grisailles matinales sur les pentes de l'Est.

A la faveur de ce temps sec et ensoleillé, les thermomètres grimpent vite pour atteindre les valeurs maximales avant la mi-journée. Ainsi, on attend plus de 30°C sur l'ensemble du littoral voire 32°C vers le Port ou sur les plages de l'Ouest, 27°C à Cilaos et 18°C à 20°C environ au Pas de Bellecombe-Jacob et au Piton-Maïdo.

Avant la fin de matinée, les nuages bourgeonnent dans l'intérieur et les premières averses se déclenchent çà et là avant le déjeuner.

En début d'après-midi, celles-ci deviennent fréquentes dans l'intérieur et sont localement de bonne intensité voire même orageuses avec un risque plus marqué pour les hauts de l'Ouest, du Nord, et de l'Est ainsi que vers le volcan.

Peu ou pas de pluie sur le littoral avec peut-être une exception pour la région de Saint-Paul et de La Possession avec des débordements possibles mais le soleil reste généreux sur la majorité de nos côtes.

En fin d'après-midi la majeure partie des averses se sont dissipées et le temps dans les hauts s'améliore nettement. Seules persistent quelques averses dans les hauts de Saint-Paul et de la Possession.

C'est un régime de brises qui prédomine tant sur la côte que dans les hauts avec quelques modestes pointes de secteur Est vers Sainte-Marie et Saint-Philippe.

En fin de journée, la mer devient forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel au déferlement d'une houle de Sud-Sud-Ouest qui s'amplifie vers 2 mètres 50.