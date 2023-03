Météo : La préfecture rappelle les consignes de sécurité

Le communiqué:



Météo-France a émis un bulletin de vigilance orange fortes pluies - orages concernant les zones Ouest, Sud et Sud-Est de La Réunion.



Des averses localement orageuses sont présentes sur l'ensemble de l'île et particulièrement sur la moitié Ouest et Sud. Elles sont localement de forte intensité et associées à des rafales de vent.



Ce temps perturbé se poursuivra durant la matinée.



Rappel des consignes de sécurité en vigilance orange fortes pluies - orages



- Protégez les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés et localisez votre kit d’urgence



- Éloignez-vous des cours d’eau et des points bas



- Ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue, ou qui peuvent l'être soudainement, ainsi que les radiers submergés



- Ne vous déplacez qu’en cas de nécessité



- Tenez-vous informé sur https://vigilance.meteofrance.fr/fr/la-reunion



- Faites attention à l'eau du robinet : ne pas oublier qu'elle peut rester impropre à la consommation au moins 48h après l'arrêt des pluies.