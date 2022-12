A la Une . Météo : La pluie tant attendue est venue

La pluie est à retrouver sur tout le département et la grisaille va dominer cette journée et probablement le week-end qui arrive. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 9 Décembre 2022 à 06:07

C'est un ciel maussade qui accueille le lever du jour, la pluie arrose copieusement les contreforts du volcan, la Plaine des Palmistes, Bélouve, Takamaka et Bras Panon indique Météo France Réunion.



Plus à l'Ouest les averses sont nettement plus faibles et de temps en temps quelques fugaces éclaircies laissent entrevoir le bleu du ciel. Au fil de la matinée la pluie perdure dans l'Est et quelques averses viennent arroser les hauts de l'Ouest. A partir de la mi-journée les nuages se densifient dans l'Ouest et peuvent donner naissance à des averses pouvant avoir un caractère localement orageux.

Cet après-midi les pluies se décalent vers l'Ouest et le Sud. Des averses marquées ont lieu dans les hauts de Saint-Paul, de Saint-Leu, vers le Tampon, le long des contreforts Sud du volcan.



Le risque orageux n'est pas à écarter. L'alizé d'Est à Sud-Est demeure modéré à assez fort avec des rafales voisines de 40 à 50 km/h du côté de Saint-Pierre et dans une moindre mesure vers Sainte-Suzanne et Saint-Denis.



La mer est globalement agitée, mais peu agitée dans l'Ouest. Une houle d'alizé voisine de 2 mètres déferlent sur le littoral Sud-Est.