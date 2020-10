Société Météo: La pluie revient ce soir !

Les conditions météorologiques étaient plus clémentes ce mercredi bien que le ciel ait été toujours nuageux. Météo France annonce le retour de la pluie ce soir notamment dans l'Est. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 16:49 | Lu 5050 fois

Les analystes de Météo France expliquent que la journée a été marquée par une accalmie en terme de pluies. Mais le soleil n'a pas brillé à cause d'une importante couverture nuageuse. Le retour du beau temps se fera par intermittence, précisent les prévisionnistes qui ne prévoient une journée véritablement clémente que vers vendredi.



Selon Météo France, des pluies sont attendues dans l'Est entre Sainte-Marie et Sainte-Rose. Le ciel est nuageux partout ailleurs. Les températures sont elles agréables avec des minimales de 19 à 22°C sur le littoral.



Le journée de jeudi commence aussi sous la grisaille et sera humide dans l'Est. Le ciel est variable ailleurs dans la matinée. Mais les pluies gagnent l'Ouest et le Sud-Ouest dans l'après-midi.



Le temps n'est résolument beau que vendredi matin avant une dégradation pluvieuse sur le Sud et le Sud-Ouest. Samedi, la pluie concernera la moitié Est de La Réunion et viendra ensuite gâcher l'après-midi des habitants de l'Ouest.





