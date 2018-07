Météo: La nuit prochaine sera plus fraîche et plus humide

Les nuages commencent à fortement s'installer dans les Hauts. Malgré des nuages plus importants et plus épais sur les hauteurs, le littoral restait, quant à lui, plus dégagé.



La moitié inférieure de l'île était donc la seule concernée par ces changements de température. Mais le Nord, qui gardait majoritairement son ciel jusqu'à présent, sera également touché par la grisaille d'ici cette fin de journée.



Les températures avoisineront les 1 à 2 °C du côté de la Plaine des Chicots, du Piton Maido et du Pas de Bellecombe. Et le temps s'y annonce également très humide en première partie de nuit. Le reste de La Réunion gardera globalement un ciel étoilé.



Les rafales de vent sont comprises entre 40 et 50 km/h sur le littoral sud, ce qui engendre une mer agitée au Sud Sauvage. Cette agitation ira en augmentant au fil des heures avec des vents à 60 et 70 km/h et une houle atteignant les plus de 3 mètres de hauteur.



Grisaille, humidité et fraîcheur sont donc à prévoir dès ce mardi, et notamment dans le Sud de l'Île. Les vents et la houle seront également plus forts, avant de s'estomper petit à petit à partir de mercredi et revenir sur un temps légèrement plus sec. Même si quelques averses persévèreront...