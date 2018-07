Météo: La neige va-t-elle tomber cette nuit sur La Réunion?

Alors que l'an passé, les températures pendant l'hiver austral sont restées assez hautes, "cette année il n'y a pas eu de redoux depuis le 10 juin. Nous connaissons un vrai hiver", déclare Jacques Ecormier, dans les colonnes du JIR.



Avec un deuxième front froid arrivé depuis mardi, La Réunion n'a pas connu, selon lui, d'hiver austral aussi rigoureux depuis 2003.



Des vents jusqu'à 100km/h enregistrés et des fortes précipitations, notamment dans le Sud de l'Île. Mais le plus étonnant reste la chute considérable des températures. 3°C, 2°C, 1°C... voire 0°C degré enregistré notamment au Maïdo ou au Pas de Bellecombe.



Alors que "entre mardi et mercredi dernier l'environnement météorologique était favorable à des précipitations neigeuses qui ne se sont pas produites", il se pourrait désormais que givre et verglas fassent leur apparition sur les hauteurs d'ici cette nuit, et ce dès 1200 mètres. Pour les premiers flocons, il faudra peut-être attendre la journée de lundi pour les voir tomber.



Au-delà des hauts sommets de l'île qui pourraient se retrouver enneigés, l'Est, quant à lui, pourrait être victime d'un gros orage: un phénomène très rare en cette période confie Jacques Ecormier.



Ce temps maussade devrait durer une bonne partie de la semaine prochaine. Une accalmie devrait pointer le bout de son nez, mais elle ne sera que de courte durée et laissera de nouveau place aux vents et à la pluie.