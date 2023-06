Météo : La journée s'annonce agréable

La journée s'annonce agréable, avec une matinée globalement bien ensoleillée.



L'après-midi, le ciel devient plus nuageux sur les pentes, avec quelques des averses dans les hauts du nord-ouest . Des débordements nuageux apportant un peu d'ombre sur le bord de mer s'opèrent entre le Port et Saint Denis. Ailleurs, les littoraux conservent un bon ensoleillement.



Le relief est dégagé le matin. L’après-midi, les éclaircies devraient résister dans Cilaos, vers la Plaine des Cafres et sur le sommet du Volcan.



Au petit matin, il fait frais dans les hauts mais grâce au soleil cette fraîcheur matinale se fait vite oublier, les températures avoisinent 26 à 28°C en bordure de mer, 20 à 24°C dans les cirques.



Vent de sud-est modéré avec des rafales voisines de 50 km/h le long des côtes nord-est et sud-ouest, ce vent rentre sur les plages de l'ouest l’après-midi.



La mer est agitée au vent. Les houles australe et d'alizé avoisinent 1 mètre.