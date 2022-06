Météo : La houle reste l'élément marquant de ce jeudi

Vigilance Vagues-Submersion en cours de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre.

Poursuite d'un temps frais et sec. La houle de Sud-Sud-Ouest continue de s'amortir lentement. Le vent reste modéré de secteur Sud-Est. Prévisions pour le jeudi 30 juin La houle de Sud-Sud-Ouest reste l'élément marquant de ce jeudi. En effet, elle atteint 4 mètres en hauteur moyenne en début de matinée. Elle s'amortit lentement, et l'on observe des vagues de 3 mètres environ en fin de journée. Elle déferle de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Saint Pierre. La mer reste agitée sur les côtes Est et Nord.

Le temps évolue peu. Dans ce flux d'alizés de Sud-Est, les nuages circulent sur le littoral allant de Sainte Marie à Saint-Joseph en passant par Sainte-Anne. Par moment, de petites averses sont balayées par des rafales de vent. Ailleurs, les éclaircies résistent bien sur le littoral.

L'après midi, retour d'un beau soleil sur la côte Est, même si quelques nuages s'invitent au pied du Piton de la Fournaise. Les hauts sommets sont dégagés. Nuages et soleil se partagent le ciel dans les cirques. Les hauteurs de l'Ouest et du Nord-Ouest se couvrent rapidement, masquant le soleil l'après-midi.

Le vent d'Est à Sud-Est reste modéré avec des rafales de 50 à 60 km/h sur Sainte-Marie, Saint Pierre ou L'étang-Salé. Les brises prédominent de Saint Gilles à la Possession.