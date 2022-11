A la Une . Météo : La chaleur s'installe partout dans le département

Les petites averses de la nuit sur la moitié Est sont déjà passées, la matinée promet d'être belle un peu partout sur l'île. L'après-midi, les éclaircies résisteront avec du vent présent dans le Nord et le Sud de l'île. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 à 06:06

Au cours de la matinée, les nuages se forment sur les pentes. Ils se développent préférentiellement sur les Hauts de l'Ouest et les pentes du Maido. Une bonne averse reste alors possible localement sur les hauteurs de Saint-Leu à Saint-Gilles mais c'est un phénomène qui reste isolé et peu représentatif de l'atmosphère sèche qui règne sur l'île.



Les éclaircies résistent bien en bord de mer et dans les Cirques. Il continue de faire beau au Volcan alors que le ciel se couvre au Maido. Un peu plus tard quelques nuages s'évacuent sur la baie de Saint-Paul laissant s'échapper quelques gouttes au passage.

Les températures s'échelonnent entre 28 et 30 °c sur le littoral, 23 à 27 °c dans les cirques. Sur les plus hauts sommets, elles vont de 19 °c au Maido à 21°c au Pas de Bellecombe-Jacob.



Le phénomène marquant du jour c'est le vent qui se renforce sensiblement par rapport à mercredi, les rafales sont proches de 70 km/h du Sud Sauvage à Saint-Pierre, 50 à 60 km/h sur la région de Saint-Denis jusqu'à la Pointe des Galets.



La houle australe s'est amortie et devient désormais non significative.