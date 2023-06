La grande Une Météo : La Réunion vient de connaître le mois de mai le plus chaud enregistré

La Réunion a vécu le mois de mai le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques il y a 56 ans, selon le bilan de Météo France. Les températures ont atteint des niveaux remarquables, avec un écart record par rapport à la normale 1991-2020. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 09:53

Si vous aviez la sensation que l'hiver tardait à arriver, c'est normal. En 56 ans de relevés météorologiques, Météo France annonce que le mois de mai 2023 a été le plus chaud jamais enregistré.



Les températures moyennes ont enregistré un écart de +1,3°C par rapport à la normale, établissant ainsi un nouveau record. Les températures minimales ont également été élevées, avec un écart de +1,2°C (2ème rang) par rapport à la normale, tandis que les températures maximales ont connu un écart record de +1,3°C.



Dans les régions basses, la chaleur était particulièrement ressentie dans le Nord de l'île. À Gillot-Aéroport, la moyenne mensuelle des températures maximales a atteint un record avec 28,9°C, dépassant la normale 1991-2020 de 27,5°C (ancien record pour la période 1968-2023 : 28,5°C en mai 2021). Les températures diurnes étaient presque aussi élevées qu'un mois d'avril normal (29,1°C). De plus, la station a enregistré un nouveau record de température maximale quotidienne en mai avec 30,8°C le 1er (ancien record : 30,6°C le 05/05/2016).



Dans les régions montagneuses, les températures étaient également bien supérieures à la normale. À la Plaine des Cafres, la moyenne mensuelle a établi un record avec 15,6°C, dépassant la normale 1991-2020 de 13,8°C (ancien record : 15,4°C en mai 2003). En journée, la moyenne des températures maximales a également atteint un record avec 20,8°C, dépassant la normale 1991-2020 de 19,0°C (ancien record : 20,5°C en mai 2011).



En ce qui concerne les précipitations, l'île affiche un léger déficit moyen de -15%. Les Hauts du Nord-Est, de Salazie à la Plaine des Palmistes, ont enregistré des déficits importants. En revanche, la frange sud-est, de Saint-Joseph à Sainte-Rose, a connu un excédent de précipitations. Bien que l'Ouest présente également un excédent, les quantités restent faibles par rapport aux normales. Dans les autres régions, les valeurs sont proches des normales.





