Météo : La Réunion toujours en vigilance orages

Le département de la Réunion est concerné par une masse d'air humide et instable. Des orages fréquents se déclenchent à proximité du département et sur le territoire. Cette activité pluvioorageuse perdure au cours de la nuit. De forts cumuls de précipitations sont possibles localement, la prudence reste donc de mise près des ravines. Il a été mesuré, ce soir à 20h, 268 mm en 24h à la Plaine des Palmistes, 256 mm en 24h au Pas de Bellecombe et 245 mm en 24h à Takamaka. Ce bulletin sera réactualisé demain Mercredi 28 Novembre 2018 vers 8h00 locales.