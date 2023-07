Météo : La Réunion sous la grisaille

Si le Nord et l'Ouest bénéficient de belles périodes ensoleillées, celles-ci sont éphémères voire inexistantes sur une bonne moitié Sud du département et notamment dans l'environnement du volcan.



En matinée, cette grisaille s'accompagne de quelques averses sur la façade Est pouvant remonter jusqu'au Chef-Lieu mais ces précipitations sont plus durables avec des cumuls plus marqués tout autour du volcan qui subit donc un temps très maussade tout au long de cette journée avec grisaille, pluie, fraîcheur et vent fort.



L'après-midi, ces averses gagnent les hauts de l'Ouest et du Nord et restent tenaces sur les flancs du volcan, entre Saint-Joseph et Sainte-Rose. En revanche, un temps plus lumineux s'est établi sur le littoral entre Saint-Leu et Sainte-Marie en passant par le Port.



Le vent de Sud-Est demeure véloce. Il souffle de façon soutenu avec de fréquentes rafales comprises entre 60 et 70 km/h de Saint-Joseph à la Pointe au Sel en passant par Saint-Pierre, et de la Pointe des Cascades au chef-lieu. De même des pointes du même acabit sont attendues sur le Volcan. Les brises résistent dans les baies de St-Paul et de la Possession et gagnent même jusque vers la Pointe des 3 Bassins, laissant les plages plus à l'abri que la veille.



Au meilleur de ce Dimanche, les thermomètres affichent en bord de mer, de 23 à 27°C dd Saint-Philippe au Port, 18 à 20°C dans les cirques et 11 à 13°C entre le Piton-Maïdo et le Pas-de-Bellecombe-Jacob.



La mer est forte au vent à l'exception des régions intéressées par les brises. De plus, une houle de Sud-Sud-Ouest voisine de 2,5 mètres concerne les côtes allant de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par le Sud Sauvage, et vient croiser avec la mer du vent.