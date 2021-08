A la Une . Météo : La Réunion placée sous vigilance vents forts, pluies et orages

Météo France a publié son dernier bulletin en prévision du week-end. Le vent et la pluie vont rythmer le week-end d’une majorité des habitants de l’île. Par GD - Publié le Samedi 28 Août 2021 à 07:36

La Réunion est entrée dans un épisode de vigilance vents forts depuis hier soir 22h. La pluie s’est également invitée à la fête pour ce week-end. Dans son dernier bulletin, Météo France indique que cette situation va perdurer tout le week-end.



Le bulletin de Météo France:



Le vent de secteur Sud-Est à Est continue de se renforcer au fil de la matinée de ce samedi 28 août 2021 pour approcher 90 à 100 km/h sur les zones Sud, Sud-Est, Est et Nord voire plus de 100 km/h en montagne. En milieu d'après-midi, le vent s'oriente au Nord-Est en altitude, la région des Plaines sera alors concernée.



Les plus hauts sommets de la zone Ouest comme le Maïdo sont également impactés. Le vent a tendance à faiblir ce samedi 28 août en soirée.



La perturbation qui circule sur la Réunion ce samedi apporte de forts cumuls de précipitations, notamment pour la saison.

Pour information, nous avons relevé à 7h ce matin :

- 211 mm de pluie en 6h au Pas de Bellecombe-Jacob

-112 mm de pluie en 6h à La Crête.



Au fil de la journée, les précipitations restent abondantes notamment sur toute la façade du volcan exposée au flux d'alizé ainsi que dans les hauts de l'Est. Dans une moindre mesure la région de Saint-Pierre est également concernée par le risque de forte précipitations.



La prudence est de mise aux abords des ravines avec un fort risque de submersion.



En fin de journée les pluies perdent en intensité, mais demeurent encore présentes. Le risque orageux reste faible.