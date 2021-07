Météo : La Réunion partagée entre vent et pluie

Maintien d'un alizé rapide d'Est-Sud-Est dans lequel se succèdent des périodes tantôt sèches, tantôt plus humides.

La journée débute par un ciel nuageux à couvert à l'Est d'une ligne "Sainte-Suzanne/Saint-Joseph" s'accompagnant de faibles pluies, un peu plus marquées néanmoins sur les flancs du volcan. Plus à l'Ouest, le temps est bien ensoleillé avant l'apparition coutumière de quelques nuages sur les hauteurs en matinée. Au fil des heures, la couche nuageuse a tendance à se fragmenter sur l'Est avec maintien tout de même de quelques précipitations au voisinage du volcan.



L'après-midi, l'impression de beau temps prédomine malgré un ciel toujours un peu plus chargé dans l'Est, prémices d'une nouvelle dégradation pluvieuse en soirée et courant de nuit prochaine.

Les températures maximales varient entre 24 et 27°C sur le littoral d'Est en Ouest, entre 20 et 22°C dans les cirques et de 12 à 14°C au Maïdo ou Pas de Bellecombe-Jacob.

L'élément déterminant de cette journée reste encore le vent d'Est à Sud-Est qui souffle toujours avec vigueur. Sur la côte Sud, entre Saint-Joseph et les Avirons, il faut s'attendre à des rafales entre 70 et 80 km/h au meilleur de la journée. Elles sont moindres sur la côte Nord et sur les crêtes exposées en atteignant souvent 50 à 60 km/h.

La mer est agitée sur la côte Ouest et Sud-Ouest, avec une petite houle de Sud-Ouest proche de 1m50. Partout ailleurs, la mer est forte au déferlement d'une houle d'alizé avoisinant les 2m50.