A la Une . Météo : La Réunion partagée entre soleil et pluie ce dimanche

Ce dimanche, La Réunion sera partagée entre éclaircies et petites averses. Côtés températures, elles atteignent en journée jusqu'à 26°C sur le littoral. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 1 Août 2021 à 06:24

Du vent et un peu plus d'humidité sur l'Est en journée de dimanche.



Le début de journée commence sous le soleil malgré quelques nuages sur la côte Est et Sud-Est de l'île.



Puis au fil des heures, poussée par un alizé vigoureux, l'humidité gagne du terrain. Avant la mi-journée, le temps devient variable à l'Est d'une ligne Saint-Denis Saint-Joseph avec alternance d'éclaircies et de petites averses ou farines.



L'après-midi, sur la moitié Ouest, le soleil résiste sous forme d'éclaircies tandis que nuages et farines se partagent le ciel sur l'Est. En fin d'après-midi, la masse d'air s'assèche rapidement et le ciel s'éclaircit franchement.



Les températures maximales atteignent en journée les 23 à 26°C sur le littoral, 11 à 13°C au Volcan et Maïdo et 17 à 19°C dans les cirques.



Le vent d'Est demeure soutenu avec des rafales proches des 60 km/h sur les côtes Nord et Sud de l'île. Le vent souffle également en rafales sur les hauteurs. Les brises résistent entre Saint-Paul et la Possession.



La houle d'alizé est de l'ordre de 2 à 2,30 mètres sur la façade Est en journée. Arrivée en cours de journée d'une houle de Sud-Ouest de 1,5 à 2 mètres sur les côtes Sud et Sud-Ouest de l'île.

Téléchargez Weza sur iOS et Android https://lesite.weza.fr/index.php/2020/02/24/telechargez-weza-sur-ios-et-android/







Publicité Publicité