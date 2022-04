A la Une . Météo : La Réunion partagée entre soleil et nuages

La Réunion sera partagée entre soleil et nuages ce vendredi. Par N.P - Publié le Vendredi 29 Avril 2022 à 06:18

Le bulletin de Météo France Réunion :



La matinée débute sous les nuages, accompagnés de quelques averses, sur le Nord de l'île. Partout ailleurs, le soleil s'impose.



Avant la mi-journée, les cumulus se forment le long des pentes avec les premières averses.



L'après midi, les hauts de la moitié Nord gardent un ciel encombré avec encore quelques averses tandis que la pluie s'installe le long du littoral Est.



L'ensemble des hauts finit par se retrouver sous une couverture nuageuse, mais les plus hauts pitons comme Le Volcan et Le Piton des Neiges restent au soleil. Les plus belles éclaircies et moments ensoleillés sont observées sous le vent dans les régions de Saint-Pierre, du Tampon ou de Saint-Joseph.



Les températures maximales atteignent 24 à 26°C dans les cirques, 28 à 32°C sur le littoral et 19 à 20°C au Volcan et au Maïdo.



Le vent est modéré de la Pointe des Galets à la Pointe des Aigrettes ainsi que dans la région de Saint-Philippe avec des rafales entre 60 et 70 km/h. Les brises dominent de la Pointe des Aigrettes à Saint-Joseph.



La mer devient forte au déferlement de la houle de Sud-Ouest qui s'amplifie au cours de la journée pour atteindre environ 2,5 à 2,8 m en fin de journée.