Météo: La Réunion frappée lundi par un front froid orageux

Un front froid orageux est prévu traverser La Réunion demain lundi à la mi-journée.



A l'avant du front, le flux de Nord provoque des averses sur les façades Nord-Ouest et Nord de l'île. En milieu de matinée, le passage du front se caractérise par une dégradation rapide des conditions météorologiques.



Les précipitations deviennent localement fortes et sont parfois accompagnées de coups de tonnerre.



Des rafales de vent atteignant 80 km/h se produisent principalement sur la façade Ouest, le flanc Est du volcan ainsi que sur les crêtes et sommets.



A l'arrière du front froid, les conditions météorologiques s'améliorent rapidement en cours d'après-midi mais le vent continue de souffler sur les façades Ouest et Est de l'île.