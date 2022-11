A la Une . Météo : La Réunion entre soleil et nuages

Temps majoritairement sec en cette matinée de Toussaint et beau soleil sur les plages de l'ouest. Cet après-midi, les nuages vont se développer et la pluie pourrait être au rendez-vous au volcan et dans l'Est. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 1 Novembre 2022 à 05:33

Quelques averses apportent un peu d'humidité au lever du jour du côté de Sainte-Rose, ailleurs le temps est beaucoup plus sec. En effet, les éclaircies sont présentes sur le littoral tandis que dans les hauts, nuages et soleil se partagent le ciel. Plus à l'Ouest, le ciel est lumineux avec un soleil généreux.



Au fil des heures, les nuages se développent le long des versants montagneux et les premières averses se déclenchent au pied du Volcan et s'étendent sur les plaines de l'est au cours de la journée. Les averses se font plus rares sur les pentes de l'ouest mais elles peuvent arroser localement les jardins.

L'après midi, la couverture nuageuse prend ses quartiers dans l'intérieur. Le vent étant faible en altitude, aucune région des hauts n'est à l'abri de recevoir quelques averses, faibles et général, localement modérées vers le wolcan. Nuages et soleil se partagent le ciel sur le littoral. Une petite averse n'est pas à exclure sur la route en corniche.



Les températures s'échelonnent comme la veille entre 27 et 30 °c sur le littoral. Elles se situent entre 15 et 17 °c au Piton-Maido et au volcan. Les 25 °c peuvent être dépassé à Cilaos.



Le vent de secteur Est souffle en rafales avec des pointes à 50 à 60 km/h sur le nord et le sud. Les brises prédominent sur les plages de l'ouest et sur St-Pierre.



La mer est peu agitée à agitée. La houle de Sud-Sud-Ouest est proche de 1 mètre 50 environ le long des côtes Ouest et Sud.