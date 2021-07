Météo Météo : La Réunion entre soleil et nuages

La matinée est globalement ensoleillée mais des nuages se développent en journée. Le bulletin de Météo France : Par N.P - Publié le Mardi 6 Juillet 2021 à 06:22

Alizé de Sud-Est modéré.



A nouveau, la matinée s'annonce agréable sur le département. Des nuages viennent cependant côtoyer nos côtes orientales amenant une circulation nuageuse de Saint-Philippe à Saint-André en passant par Sainte-Anne.



En journée, les nuages de pentes se développent dans l'intérieur avec une préférence pour le nord-ouest. Les Plaines se retrouvent également dans le nuage. Plus haut, les sommets restent dégagés avec un vent faible à modéré. Ailleurs et notamment dans les Cirques, sur le pourtour du littoral, le temps agréable persiste. Au fil des heures les nuages de la région nord-ouest s'étendent vers la mer et donnent quelques gouttes sur le route du littoral. Mais le silence pluviomètriquereste l'élément dominant.



Le vent de Sud-Est souffle avec des rafales de 50 à 60 km/h sur les côtes Sud-Ouest et Nord-Est.



La mer est peu agitée à agitée. La houle d'alizé voisine de 2 m se croise avec une houle australe de Sud-Ouest d'environ 2 m.