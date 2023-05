A la Une . Météo : La Réunion coupée en deux

Gris et humide dans le Sud, le temps est plus clément dans le Nord ce mercredi matin. L'après-midi, les cirques verront peu d'éclaircies et les nuages resteront présents partout. Attention à la houle, Météo France Réunion indique la vigilance jaune Vagues-Submersion de la Pointe au Sel au Cap Chevron en cours. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 3 Mai 2023 à 06:15





Plus au Nord, dans Mafate et Salazie, la matinée se déroule sous un ciel clément et sec.



Au lever du jour, on retrouve un temps gris et humide sur une petite moitié sud, approximativement de la Pointe au Sel à Saint-Philippe avec des pluies ou averses passagères. Au fil de la matinée, ces nuages gagnent petit à petit la région du Tampon, de la Plaine des Cafres. Par moment, cette grisaille peut déborder vers Sainte-Rose ou vers Cilaos mais de manière plus atténuée.



Sur le littoral Ouest et Est, le soleil résiste. Entre Saint-Paul et Saint-Denis des débordements nuageux apportent un peu d'ombre sur le bord de mer. Sur le sud, entre la Pointe au Sel et Sainte-Rose, les nuages restent tenaces avec encore quelques averses passagères possibles.



Vent de secteur Sud à Sud-Est modéré le long des côtes Ouest, de la Pointe au Sel à la Pointe des Aigrettes, et Est, de Sainte-Rose à Sainte-Suzanne, avec des rafales de l'ordre de 50km/h.



La mer est forte de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre, au déferlement de la houle de Sud-Sud-Ouest qui atteint son pic de 3 mètres (5 à 6 mètres pour les vagues les plus hautes) en matinée avant de s'amortir graduellement vers 2 mètres 50 en soirée. Ailleurs, le long des côtes Nord et Est, la mer est peu agitée à agitée.



Vigilance JAUNE Vagues-Submersion de la Pointe au Sel au Cap Chevron en cours.



- Flux de secteur Sud-Est modéré associé à une atmosphère peu humide.

- Houle de secteur Sud-Sud-Ouest voisine de 3 mètres en matinée puis s'amortissant graduellement.