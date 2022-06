Météo : La Réunion coupée en deux

Le temps se dégrade rapidement dès ce matin dans le sud. Un petit front nuageux sans envergure va traverser la Réunion cet après-midi en donnant de la pluie sur la moitié Sud. Les nuages sont déjà là à Saint-Pierre, Saint-Jo ou la Plaine des Cafres, la pluie arrivera un peu plus tard. Plus au nord, on profite encore de belles éclaircies ce matin. Et donc cet après-midi, il pleut au sud d'une ligne Saint-Leu/Sainte-Rose jusque dans Cilaos, la moitié nord est généralement épargnée.



Cette limite nuageuse signale le début du renforcement du vent et surtout l'arrivée d'un bel épisode de houle australe. Un vent de Sud va donc se lever sur les plages, dans le couloir des Plaines ou sur la route des Laves, 50 à 60 km/h vers la fin d'après-midi puis 70 km/h dans la nuit, comme au Volcan ou au Maĩdo.



Et donc cette houle de Sud encore modeste aujourd'hui, 2 mètres 50 en fin de journée à Saint-Pierre, ne va cesser de grossir jusqu'au pic de mercredi.



Températures maximales en baisse par manque de soleil, on va bien sentir que l'on est en hiver dans le sud !