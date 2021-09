A la Une . Météo : La Réunion coupée en deux

Dans un flux d'alizé encore relativement humide, on observe à nouveau un département scindé en deux. Le bulletin de Météo France : Par N.P - Publié le Mardi 14 Septembre 2021 à 06:09

L'Alizé baisse en intensité.



Ce matin, dans un flux d'alizé encore relativement humide, on observe à nouveau un département scindé en deux. A l'est d'une ligne reliant Saint-Denis à Saint-Joseph, le ciel est bien chargé en nuages et des averses se produisent, notamment du côté de Sainte-Rose et Saint-Philippe. Le sommet du Volcan émerge de la couche nuageuse. L'ouest se réveille sous le soleil et bénéficie d'une belle matinée. Les plus hauts sommets émergent de la couche nuageuse.



En cours de journée, l'ensemble du département se couvre de nuages. Les pentes et les hauteurs, jusqu'à 2 200 m environ, évoluent sous un ciel souvent maussade. Des averses de pluie se déclenchent sur les régions ouest, sud-ouest et sud. Grâce à un flux plutôt faible en altitude, les nuages ne débordent pas d'une manière significative vers l'Océan.



Le vent souffle encore le long des cotes nord et sud avec des rafales de l'ordre de 50 à 60 km/h. Il faiblit dans les hauts.



La mer reste forte dans l'est et le sud-est avec une houle d'alizé de 2m50 à 3 m.





Publicité Publicité