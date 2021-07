Météo Météo: La Réunion coupée en deux ce dimanche

Ce dimanche, La Réunion connaitra un temps classique d'hiver avec de la houle d'alizé et du vent fort de secteur Est.

Le département sera coupé en deux avec, ce matin, du temps variable voire de la pluie sur l'est et un grand soleil à l'ouest.

Avant un changement en milieu de journée. Par N.P. - Publié le Dimanche 11 Juillet 2021 à 07:14

La Réunion est coupée en deux en ce début de journée indique Météo France dans son bulletin matinal.

En effet, le temps est variable sur les régions de l'Est allant de Saint Joseph jusqu'à Sainte Marie où des passages nuageux porteurs de faibles averses alternent avec des éclaircies.



Plus à l'Ouest, le soleil brille généreusement, comme à Saint Gilles et Saint Pierre par exemple.



Ce temps évolue peu durant la matinée et les nuages commencent à prendre possession des hauts avant la mi-journée.



L'après midi, une évolution va se mettre en place avec une couverture nuageuse présente dans l'intérieur, laissant les hauts sommets dégagés comme le Maïdo. Des averses d'intensité faible arrosent les hauts de Saint Paul ainsi que la région du Volcan et la Plaine des Palmistes.



Le soleil finit par s'imposer sur la bordure littorale Est tandis que sur les plages de l'Ouest, des nuages glissent des hauteurs sans altérer l'impression de beau temps.



Les températures maximales sont de saison, 24 à 27°c sur le littoral, 20°c dans les cirques.



Vent sur Ste-Marie, mer forte à Champ Borne



L'alizé de secteur Est reste l'élément marquant avec des rafales de 60 km/h environ sur Sainte Marie et 70 à 75 km/h environ sur Saint Pierre et vers Saint Joseph.



Les rafales en montagne sont toujours d'actualité; de 50 à 55 km/h sur le Volcan.



La mer est forte sur l'Est et le long du littoral sud. La houle d'alizé, de secteur Est, déferle sur la côte entre 3 mètres et 3.5 mètres, au sud de Champ Borne jusqu'à la Pointe de la Table. Elle s'amortit lentement en fin de journée