Météo : L'orage pourrait gronder dans les Hauts

Météo France prévoit pour ce mercredi un temps mitigé, avec des averses dans l'Est dès le matin, et un ciel lumineux dans l'Ouest. Par NP - Publié le Mercredi 23 Mars 2022 à 06:21

Bulletin de Météo France :



Alizé modéré d'Est-Sud-Est associé à une atmosphère encore humide.



Cette journée s'annonce encore assez perturbée.

En ce début de matinée, le temps est humide sur les régions à l'Est, d'une ligne Sainte-Marie/Saint-Philippe, en passant par les flancs du volcan, avec localement de belles averses. Sur une grande moitié Ouest, temps calme et paisible sous un ciel lumineux dès le lever du soleil. En milieu de matinée, tandis que l'accalmie se confirme dans l'Est , les cumulus commencent à se former le long des remparts du Maïdo.



Dès la mi-journée, l'ennuagement devient conséquent dans les Hauts et des averses localement soutenues y sont attendues, avec des débordements possibles vers la Baie de la Possession. Comme la veille, l'orage pourrait gronder.

Les riverains des côtes du Nord-Est et du Sud-Ouest profitent des plus belles périodes ensoleillées.

Les températures maximales restent élevées, avec près de 32°C au Port et de 27°C dans les cirques.

L'alizé d'Est-Sud-Est souffle en rafales de 40 à 50 km/h vers Saint-Joseph, Saint-Pierre et Sainte-Marie.



La mer agitée au vent, demeure peu agitée dans les Baies de la Possession et de Saint Paul.

La houle australe s'amortit autour de 1 mètre 50.

