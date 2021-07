Météo Météo : L'île coupée en deux

Sur toute la moitié Est, le ciel est couvert et des pluies faibles et intermittentes apportent de l'humidité sur le littoral allant de Saint-Philippe à Sainte-Marie en passant par Saint-Benoit. Ailleurs le temps est bien ensoleillé. Le bulletin de Météo France : Par N.P - Publié le Jeudi 8 Juillet 2021 à 06:23

Alizé de Sud-Est modéré et peu humide.





Dans cet alizé plus ou moins humide, l'île présente deux visages. Sur toute la moitié Est, le ciel est couvert et des pluies faibles et intermittentes apportent de l'humidité sur le littoral allant de Saint-Philippe à Sainte-Marie en passant par Saint-Benoit. Ailleurs le temps est bien ensoleillé. Au fil de la matinée, les nuages s'emparent des pentes de l'Ouest mais ces derniers ne donnent au cours de l'après-midi que de rares averses. Le ciel reste néanmoins nuageux et menaçant sur le cirque de Salazie et toute la côte Nord entre Saint-Benoit et Saint-Denis. La côte Sud-Ouest de Petite Ile aux Avirons conserve de belles éclaircies même si le vent se renforce avec des rafales en journée.



Les températures maximales sont de saison, 24 à 27°c sur le littoral, 20°c dans les cirques, 12 °c au Piton de la Fournaise et au Maïdo.



Le vent de Sud-Est se renforce et souffle avec des rafales de 60 à 70 km/h sur la côte Sud-Ouest, entre Saint-Joseph et les Avirons et 50 à 60 km/h en pointe sur la côte Nord, de Saint-André à Saint-Denis.



La mer est peu agitée à agitée au vent, mais forte le long des côtes Sud. La houle d'alizé se croise avec une houle de Sud-Ouest le long de nos côtes australes. Elles sont toutes deux voisines de 2 mètres.