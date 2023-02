Météo : L’amélioration attendue pour la mi-journée

Le bulletin:



La Réunion est en Alerte ORANGE Cyclonique.



Vigilance ROUGE vague-submersion le long des côtes Nord-Est et Est.

Vigilance ORANGE vague-submersion le long des côtes Nord et Sud-Est.

Vigilance JAUNE vague-submersion le long des côtes Nord-Ouest.

Le Cyclone Tropical Intense FREDDY 956 hPa est situé ce jour à 04 heures locales vers 19.8S/52.7E.

Il se déplace vers l'Ouest-Sud-Ouest à une vitesse de 39 km/h.

Distance des côtes de la Réunion: 300 kms dans l'Ouest-Nord-Ouest.



Prévisions pour le mardi 21 février



Rafales mesurées cette nuit :

Sainte-Marie : 106 km/h. Le Port : 104 km/h Plaine des Cafres : 115 km/h.

Pas de Bellecombe-Jacob : 133 km/h. Cilaos : 102 km/h.



Même si la vitesse de déplacement de Freddy est rapide, les conditions météorologiques sont encore dégradées en début de journée. Il faut attendre la mi-journée pour observer une amélioration du temps. Cette dernière est plus sensible sur les régions ouest et sud-ouest, à contrario les régions au vent du nord et de l'est restent sous un ciel très nuageux et humide.



Le vent de nord-est reste très sensible. Sur les littoraux nord-ouest du Cap Bernard à la Pointe des Aigrettes, du sud-est, grande région de Saint-Philippe, dans les Hauts du nord et de l'est, massif du Volcan, les Plaines, les rafales atteignent encore des valeurs de 80 à 100 km/h. Ce vent faiblit sensiblement au fil de l'après-midi.



La houle cyclonique s'amortit rapidement et quitte nos côtes; une houle d'alizé s'établit au fil de la journée.