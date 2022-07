A la Une . Météo : L'alizé faiblit un peu avec de l'humidité toujours présente sur l'Est

Météo France - Publié le Jeudi 21 Juillet 2022

Bulletin de Météo France :



L'alizé faiblit un peu avec de l'humidité toujours présente sur l'Est.



Le début de journée est une nouvelle fois marqué par de nombreux nuages sur une large moitié Est de l'île accompagnés d'averses du côté de Takamaka, du massif du Volcan ou encore de la Plaine des Palmistes. L'évolution y est lente au fil des heures sans véritable amélioration.



Plus à l'Ouest, le temps est généralement ensoleillé jusqu'à la mi-journée.



L'après-midi, les pentes de l'Ouest se couvre avec un temps partagé entre nuages et belles éclaircies. Mais à l'Est d'une ligne Sainte-Suzanne / Saint-Joseph, l'ambiance demeure plus humide et plus nuageuse avec peu d'espoir que le soleil s'impose. La grisaille devrait perdurer jusqu'en soirée avec même un regain d'humidité attendue pour la nuit suivante.



Les températures maximales atteignent 22 à 26°C sur le littoral, 8 à 11°C au Volcan et au Maïdo, 17 à 18°C dans les cirques.



Le vent faiblit un peu mais l'alizé souffle encore en rafales avec des valeurs de 60 à 70 km/h sur le Sud et Sud-Ouest et de 50 à 60 km/h sur le Nord. Temporairement, il peut souffler en Baie de la Possession mais également au Volcan, dans la région des Plaines et au Maïdo renforçant ainsi la sensation de fraîcheur.



La mer reste forte dans l'Est et sur le Sud Sauvage. La houle d'alizé oscille entre 3m et 3,50m en début de journée puis vers 3m en fin de journée de Saint-Joseph à Champ-Borne.