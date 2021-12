Météo Météo : L'Ouest épargné par la grisaille

Il ne faudra pas s'attendre à une amélioration du temps ce lundi. Dans son dernier bulletin, Météo-France prévoit un début de semaine plutôt maussade sur une bonne partie de l'île, à commencer par ce lundi matin, au sud d'une ligne Saint-Louis/Saint-Benoit où grisaille et humidité seront une nouvelle fois au rendez-vous. Le bulletin complet à retrouver ci-dessous : Par NP - Publié le Lundi 29 Novembre 2021 à 06:03

Au fil des heures, la couverture nuageuse gagne du terrain et s'étend, dès la mi-journée, vers le Nord et le Nord-Est du département. L'après-midi, les nuages se développent et prennent localement un caractère menaçant, principalement dans l'intérieur où ils s'accompagnent de bonnes averses. Le risque orageux n'est alors pas exclu, notamment dans les hauts du Nord-Est et de l'Est, de Bagatelle à Cambourg. Le littoral Ouest apparait comme l'endroit le plus favorable aux éclaircies.



Les températures maximales sont en hausse sur le littoral et plutôt en baisse dans les Hauts, tout en restant au-dessus des normales saisonnières.



Le vent de Sud-Est est bien modeste. Au plus fort de la journée, les pointes atteignent 40 km/h du côté de l'Etang-Salé. Ailleurs, les brises sont majoritaires.



La mer est peu agitée en général, mais agitée sur les côtes Sud et Ouest par une houle de Sud-Ouest comprise entre 2 mètres et 2 mètres 50.