Météo Météo : Journée encore humide ce jeudi

Dans l'Est, le réveil est toujours aussi humide, sous un ciel qui laisse peu de place aux éclaircies ce matin, contrairement à la région Ouest qui profite d'une belle matinée. Dans l'après-midi, le mauvais temps progresse vers l'intérieur de l'île. La région de Saint-Pierre profite par contre de belles plages de soleil grâce au vent. Par N.P - Publié le Jeudi 30 Décembre 2021 à 06:18

Encore une journée humide dans l'Est.



Les journées se suivent et se ressemblent. Depuis le retour de l'alizé, le temps est à la pluie dans l'Est et ce temps médiocre devrait se poursuivre encore aujourd'hui. Après une nuit arrosée (170 m/m dans le pluviomètre des Hauts de Sainte-Rose, entre 16 heures hier après-midi et 4 heures ce matin), le réveil est toujours aussi humide sous un ciel qui laisse peu de place aux éclaircies ce matin, contrairement à la région Ouest qui profite d'une belle matinée.



Dans l'après-midi, le mauvais temps a progressé vers l'intérieur de l'île, tous les Hauts sont souvent sous les nuages, des averses continuent de tomber sur les Plaines et le Volcan où les conditions d'observation de la coulée restent compromises. Ailleurs, les éclaircies sont de moins en moins nombreuses et la pluie menace parfois en montagne. La région de Saint-Pierre profite encore de belles plages de soleil grâce au vent, les rafales dépassent par moment les 60 km/h. Les kitesurfeurs s'en donnent à cœur joie sur une mer agitée à cause du vent et d'une petite houle d'alizés qui dépasse les 2 mètres autour du Volcan.