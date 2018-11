Météo JTWC de 8h : Alcide devient cyclone tropical intense avant de faire du sur-place

Le cyclone tropical # ALCIDE # 03S s'est intensifié durant la nuit et est à présent classé cyclone tropical intense par le Joint Typhoon Warning Center(JTWC) avec des rafales maximales estimées en mer, près de l'oeil, de 230km/h.A 04h ce matin, il se situait par rapport àAGALEGA 240km à l'Ouest/Sud-Ouest, s'éloignant.PORT LOUIS 1040km au Nord/Nord-OuestSAINT DENIS 1070km au NordTOAMASINA 950km au Nord-Est.Le JTWC a été la seule agence à avoir prévu dès son 1er bulletin émis le 06 à 07h que ce système atteindrait l'intensité de cyclone tropical. Mais même la prévision du JTWC aura été quelque peu timide comparée à la réalité.Le modèle HWRF (que le JTWC considère comme l'un des plus fiables dorénavant) qui avait initialisé un système aussi puissant depuis ses premières simulations sort encore une fois renforcé.Les dernières données satellite indiquent que l'intensification de ce système n'est probablement pas complètement terminée à court terme.Au niveau de la prévision générale, peu de changements même si le système est plus puissant. Il est prévu de faire quasiment du sur-place (très lent déplacement) ces quatre prochains jours tout en s'affaiblissant après 36h. Le fait de ne pas bouger refroidit l'océan et avec des vents devenant défavorables en altitude, cela va affaiblir le système.AUCUNE menace pour les Mascareignes et Madagascar dans l'état actuel des choses.Prochain point vers 13H30 ce jour.