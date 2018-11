A la Une . Météo JTWC : Deux systèmes actifs, dont un qui reprend des couleurs Les services météo de la Navy américaine (JTWC) ont plusieurs sites internet dont le community manager est un Réunionnais Patrick Hoareau.

Ce dernier accepte de rédiger plusieurs bulletins météo par jour exclusivement à destination des lecteurs de Zinfos.

Nous vous proposons ci-dessous son dernier bulletin rédigé ce matin.

Pour les différencier de ceux de Météo France, nous identifierons les bulletins rédigés par Patrick Hoareau avec le sigle JTWC dans le titre.

Animation satellite mise à jour sur la page du groupe: https://www.facebook.com/groups/319640145489690/



A 04h la forte tempête tropicale

DIEGO SUAREZ 430 km Est Sud Est

ANTALAHA 370 km Nord Est

TOAMASINA 730 km Nord Est

PORT LOUIS 1015 km Nord Nord Ouest

SAINT DENIS 990 km Nord Nord Ouest



Tout en faisant quasiment du sur-place comme prévu elle s'affaiblit car elle refroidit l'océan duquel elle puise son énergie alors que les conditions en altitude sont aussi moins favorables.



Néanmoins l'image micro-onde jointe qui "voit" à travers la couche nuageuse de moyenne altitude, montre que le système a encore un centre bien défini soit encore les restes d'un oeil.



Aucun danger pour les Mascareignes et pour Madagascar malgré le fait qu'elle ne soit distante que de 370km d'Antalaha.



Attention néanmoins à la houle cyclonique sur les côtes nord est de Madagascar.



Un second système qui reprend des couleurs



Le second système est



A 04H elle était positionnée par rapport aux localités suivantes:

RODRIGUES 3730 km Nord Est

PORT LOUIS 4370 km Nord Est

SAINT DENIS 4620 km Nord Est



Le JTWC a émis un bulletin d'alerte (TCFA ) qui signifie que ce système pourrait s'intensifier en dépression tropicale dans les 24h et être numéroté TC 04S par la Navy.



Il évolue au beau milieu du Sud Indien, très loin de toute terre et ne représente donc aucun danger pour les Mascareignes.



Prochain point de ma part ce soir à 20h30 (avant si nécessaire).



