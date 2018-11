Météo JTWC : Des rafales à 200km/h mais Alcide devrait continuer à s'affaiblir

Le cyclone tropical # ALCIDE # 03S est analysé avec des rafales maximales estimées de 200km/h à 04h ce matin par le JTWC.Il ne s'est pas beaucoup affaibli pendant la nuit mais l'affaiblissement va s'accélérer à partir des prochaines 24h et pourrait être plus rapide que ne l'indique la prévision du Joint Typhoon Warning Center.La signature satellite sur les images infra-rouge n'est plus impressionnante mais les images micro-ondes (qui "voient à travers les nuages") montrent que le système a encore une assez bonne organisation avec un oeil.Le cyclone ne va se déplacer que très lentement ces prochains 4 jours et va refroidir l'océan d'où il puise son énergie et de plus les conditions en altitude lui deviennent défavorables.A 04h ce matin le cyclone était positionné par rapport aux localités suivantes:DIEGO SUAREZ 445KM Est/Sud-EstANTALAHA 380KM Nord/EstTOAMASINA 780KM Nord/EstPORT LOUIS 1040KM Nord/OuestSAINT DENIS 1030KM Nord/Nord-OuestAucun risque pour les Mascareignes.Pour les côtes Nord-Est et Est de Madagascar: attention à la houle mais pas de danger direct.Prochain point sur ce système vers 15h30.